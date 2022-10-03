Пошкоджені заклади освіти, медзаклад, житлові будинки – у мерії Запоріжжя розповіли про наслідки удару РФ

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 3 жовтня пошкоджені один інфраструктурний об’єкт, два навчальні заклади, один медзаклад і, попередньо, сім багатоквартирних будинків, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За даними влади, російські військові обстріляли Запоріжжя ракетами С-300, відомо про одного постраждалого, його шпиталізували.

«Про оперативну обстановку на фронті на Запорізькому напрямку. Ворог, як і раніше, зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Минулої доби путінська армія обстріляла позиції наших військових на Оріхівщині, Гуляйпільщині та Пологівщині. Окрім того, рашисти учора продовжували гатити по будинкам мирного населення нашої області. Такі обстріли було зафіксовано у Запорізькому, Пологівському та Василівському районі», – додав Куртєв.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менше ніж 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих.