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Російські війська обстріляли Запоріжжя, є постраждалі – влада

Рятувальники надають допомогу постраждалим від російського удару по евакуаційній колоні на околицях Запоріжжя, 30 вересня 2022 року

Російські військові вранці 3 жовтня обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого є постраждалі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Зранку ворог знову атакував Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Про те, скільки саме людей постраждало, чи які об’єкти зруйновані, він не повідомив.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менше ніж 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих.

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