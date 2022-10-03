Війська РФ випустили 10 ракет С-300 по Запоріжжю і району – ОВА

Російські військові вранці 3 жовтня завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю і двох селах у Запорізькому районі, одна людина постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Випущено близько десяти ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами», – написав Старух у телеграмі.

За його словами, внаслідок ударів по селах поблизу обласного центру, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза межі населених пунктів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менше ніж 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих.