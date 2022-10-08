Обстріли військ РФ на Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Донеччині – влада озвучила дані про постраждалих

Низка регіонів України минулої доби та впродовж ночі зазнала обстрілів з боку російських військ.

Так, в результаті ракетного удару по приватному сектору Краматорська на Донеччині поранені двоє людей, повідомив мер Олександр Гончаренко. За його словами, пошкоджено будинки та школу.

Одна людина загинула і четверо зазнали поранень, зокрема дитина, внаслідок обстрілу російськими військами одного із сіл Запорізького району з реактивних систем залпового вогню «Смерч», повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

У Харківській області за добу госпіталізовано двоє поранених внаслідок російських обстрілів, 4 людини підірвалися на мінах, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Загалом за добу госпіталізували 6 осіб: 1 чоловіка в Харкові, 1 постраждалого в Харківському районі, 4 – в Ізюмському внаслідок підривів на мінах», – уточнив він.

Також минулої доби російські загарбники випустили 84 боєприпаси по п’яти ОТГ Сумської області. Як повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, «під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний місцевий цивільний чоловік».

Із «Градів» армія РФ обстріляла три ОТГ Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч знову була гучною на Нікопольщині. Росіяни обстріляли з «Градів» три громади» – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Направили туди близько 80 своїх снарядів», – вказав Резніченко. За його даними, попередньо, люди не постраждали.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.