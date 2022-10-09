ОГП: від 6 жовтня через удари РФ по Запоріжжю поранені вісім дітей

В Україні станом на ранок 9 жовтня офіційно встановлено поранення 798 дітей внаслідок повномасштабної війни Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним від 8 жовтня – 421.

«6-7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя поранені двоє дітей 4 і 9 років. У ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури Запоріжжя. Поранено 6 дітей», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 2608 закладів освіти, з них 313 – зруйновані повністю.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня. У ніч на 9 жовтня війська РФ здійснили черговий удар по місту, влада повідомила про 17 загиблих, понад 40 поранених.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.