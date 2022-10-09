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ОГП: від 6 жовтня через удари РФ по Запоріжжю поранені вісім дітей

Наслідки російського удару по Запоріжжю, 6 жовтня 2022 року

В Україні станом на ранок 9 жовтня офіційно встановлено поранення 798 дітей внаслідок повномасштабної війни Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним від 8 жовтня – 421.

«6-7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя поранені двоє дітей 4 і 9 років. У ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури Запоріжжя. Поранено 6 дітей», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 2608 закладів освіти, з них 313 – зруйновані повністю.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня. У ніч на 9 жовтня війська РФ здійснили черговий удар по місту, влада повідомила про 17 загиблих, понад 40 поранених.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)

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