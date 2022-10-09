Зеленський відреагував на удар РФ по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський засудив російський удар по Запоріжжю, здійснений у ніч на 9 жовтня.

«Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, внаслідок російських ударів по житлових будинках у Запоріжжі відомо про загибель 12 людей, поранення 49, у тому часлі шести дітей.

Раніше секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про 17 загиблих.

За словами Куртєва, на даний час, за попередньою інформацією, відомо, що ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору і близько 50 багатоповерхівок. Також пошкоджені чотири освітніх заклади.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Місцева влада закликає громадян утриматися від перебування у місцях, де тривають роботи через «загрозу для життя і здоров’я цивільного населення».

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.