«Вони знали, куди б’ють». Зеленський повідомив про збільшення жертв російської атаки по Запоріжжю

Внаслідок останнього російського ракетного удару по Запоріжжю загинули 14 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, кількість жертв ракетної атаки може зрости, оскільки розбір завалів досі триває.



«Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють», – сказав він у своєму відеозверненні.

Раніше повідомлялось про 13 загиблих внаслідок ракетного удару.

Читайте також: Повітряні сили: російські війська били по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по містувикористовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.