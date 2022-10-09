«Ракетний терор проти Запоріжжя». Кулеба закликав прискорити поставки систем ППО і ПРО Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів прискорити надання Україні сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони на тлі обстрілів Росією цивільних об’єктів.

«Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки», – написав Кулеба у твітері.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» через обстріл російськими силами Запоріжжя, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 12 людей, 49 – постраждали, із них – шість дітей.

За даними СБУ, російські війська застосовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет, більшість із яких влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.