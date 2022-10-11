Ракетні обстріли у Львівській області: знищені чотири електропідстанції

На Львівщині внаслідок ракетних обстрілів Росії знищені чотири електропідстанції, повідомив 11 жовтня голова Львівської обласної військової адміністраціі Максим Козицький.

За його словами, три російські ракети влучили в чотири електропідстанції. У дві з них влучання було повторним: вони постраждали від обстрілів 10 жовтня.

За словами Козицького, для того, щоб відновити ці підстанції, потрібні місяці.

«Від них нічого не залишилося. Вчора 1040 населених пунктів були без електроенергії і водопостачання, величезні перебої з інтернетом, мобільним зв’язком. Сьогодні зранку 95% області підключено до електроенергії. Це не значить, що в нас усе добре, ці чотири електропідстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон», – сказав Козицький.

Внаслідок обстрілу поранення середньої тяжкості зазнав працівник однієї з підстанцій, йому надали медичну допомогу. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

11 жовтня Росія здійснила по Львову комбінований удар ракетами із літаків, із Чорного моря, а також, ймовірно, застосувала «Іскандери».

30% Львова залишається без електропостачання, трамваї і тролейбуси не курсують.

«Це великий урок, ці два дні, вони дали нам відчуття реальності, і війна триватиме достатньо довго. Ворог показав, що битиме по критичній інфраструктурі. Ми робитимемо все можливе, щоб була готовність. Нам повністю треба переглянути своє життя», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові та області відновлюють роботу енергетичної інфраструктури. Бізнес і влада готуються до найбільш важкого сезону.

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Заняття у школах 11 жовтня були скасовані. По області навчання проводять дистанційно протягом цього тижня.

Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині.

Львів був знеструмлений 10 жовтня після масованих російських обстрілів, яких зазнали низка українських міст.