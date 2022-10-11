«Росія перетнула нову червону лінію» – МЗС про обстріли Росією іноземних дипустанов у Києві

Росія обстрілами по об’єктах іноземних дипломатичних установ у Києві перетнула «нову червону лінію в своїх злочинних діяннях», заявили у Міністерстві закордонних справ України.

«Під час масованих ракетних обстрілів по цивільній інфраструктурі України 10 жовтня російські терористи цілили, зокрема, й по об’єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві. Одна із ракет пошкодила візовий відділ посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному із офісних центрів Києва, а друга – будівлю, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС. Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів і співробітників», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканними.

Міністерство закордонних справ України закликало світове співтовариство засудити ракетну атаку Росії і посилити санкційний тиск проти Кремля, а також невідкладно надати Україні сучасні засоби протиповітряного та протиракетного захисту.

«Зі свого боку, українська сторона готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії», – йдеться в заяві.

Вранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Вибухи були, зокрема, в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що російський удар був за 850 метрів від посольства Румунії в Україні.