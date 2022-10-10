Глава МЗС повідомив про російський удар біля посольства Румунії у Києві

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявляє, що російський удар був за 850 метрів від посольства Румунії в Україні.

«Я рішуче засуджую ракетні удари РФ по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, що призвело до людських жертв. Радий, що персонал посольства Румунія в безпеці, навіть якщо один удар припав лише за 850 метрів від його штаб-квартири», – написав Ауреску у твіттері.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За останніми даними, унаслідок російських атак по Києву загинули п'ять людей, ще 47 поранені. У поліції уточнили, що більшість російських ракет поцілили в середмістя Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».