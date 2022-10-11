Робота над новим пакетом санкцій ЄС вже почалася, під них може потрапити й Білорусь

Потенційний дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вже в роботі, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк 11 жовтня.

«Вже йде робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС проти Росії. Він може включати конфіскацію активів, заборону на продаж майна та інші частини, які розглядалися під час попередніх раундів», – повідомив він.

За даними Йозвяка, Білорусь також може знову потрапити під обмеження, хоча попередній пакет не стосувався її взагалі.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії було офіційно схвалено 6 жовтня. Він має позбавити Москву, як очікують в ЄС, мільярдів євро доходів від продажу. Президент України привітав це рішення, проте вкотре закликав позбавити Росію прибутків від продажу нафти й газу.