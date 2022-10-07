Президентка Європарламенту: громадяни ЄС мають знати, що санкції – це ціна за демократію

Президентка Європарламенту Роберта Мецола натякнула, що Європейський союз може запровадити додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, заявивши в інтерв’ю Радіо Свобода, що громадяни блоку мають розуміти – «ціна, яку платять за демократію, має залишатися незмінною».

Мецола, яка поспілкувалася з Радіо Свобода в кулуарах саміту у Празі 6 жовтня, сказала, що запроваджені санкції починають відчуватися, і можуть бути розроблені нові їх проєкти.

«Завжди може бути більше санкцій. Завжди може бути більше людей, включених до списку санкцій», — сказала вона.

Мецола, говорячи, що санкції «почали кусатися», додала: «Чи достатньо їх, щоб скинути [президента Росії Володимира] Путіна? Чи достатньо їх, щоб переконатися, що оточення путінського режиму справді їх відчуває? Я б сказала, що нам треба робити більше».

Роберта Мецола висловила стурбованість щодо «прогалин» у застосуванні санкцій, особливо серед деяких країн, які хотіли б приєднатися до ЄС або перебувають на шляху до приєднання.

Президентка Європарламенту визнала, що існують побоювання щодо того, як довго громадяни ЄС будуть готові до жорстких заходів в умовах різкого зростання цін на енергоносії та інфляцію. Але відзначила, що «втоми від України» немає. Європа прийняла 7 мільйонів українців, які втекли від війни, сказала Мецола.

За її словами, нещодавні фіктивні референдуми, організовані Росією, у поєднанні з «панічною» військовою мобілізацією Путіна, дали протилежний ефект.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії було офіційно схвалено 6 жовтня. Він має позбавити Москву, як очікують в ЄС, мільярдів євро доходів від продажу.