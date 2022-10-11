Армія РФ знову вдарила по Ладижинській ТЕС – ДТЕК

Російська армія знову вдарила по Ладижинській ТЕС на Вінниччині, повідомили у компанії ДТЕК.

«Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – шість осіб. Серед поранених працівників підприємства немає. В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства», – зазначили у ДТЕК.

Як додають у компанії, роботи з відновлення пошкоджених ділянок ТЕС розпочнуться, як тільки це «буде дозволяти безпекова ситуація».

У ДТЕК вже повідомляли про обстріл Ладижинської ТЕС вранці 11 жовтня. Тоді, за повідомленням, було пошкоджене енергетичне обладнання станції, обійшлося без жертв.

Окрім того, унаслідок ранкового обстрілу 11 жовтня пошкодження, за даними голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, зазнав ще один об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькому районі.

Внаслідок масованого обстрілу України 10 жовтня війська РФ, як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, пошкодили 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах та у столиці.

11 жовтня обстріли Росією України продовжилися: вранці в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – це енергообʼєкти по всій країні та люди.