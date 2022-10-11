Окупанти проводять примусову депортацію з Херсонщини до Криму – Хлань

На окупованій частині Херсонської області відбувається «примусова депортація» до окупованого Росією Криму, стверджує депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про це він сказав в коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Вони (окупанти – ред.) зараз наполегливо розповсюджують інформацію про евакуацію людей з окупованої Херсонщини до анексованого Криму. Вони це спочатку робили під виглядом літніх канікул для дітей як оздоровлення. Тепер вони кажуть, що з метою безпеки вони організовують виїзд людей похилого віку і навіть цілих родин до Криму для того, щоб убезпечити від ходу бойових дій. Тобто, фактично, під такими добрими намірами, як то кажуть, турботою про людей, фактично організовують примусову депортацію до Криму, використовуючи людей як заручників», – повідомив депутат.

За його даними, російські військові також евакуюють свої сімʼї з Херсонщини: «Родини військових Російської Федерації почали відправляти свої родини до Криму в тому числі окупаційні влади колаборантські, які є на окупованій Херсонщині».

Тим часом, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила 11 жовтня, що, попри «терористичні атаки на мирне населення» з боку російських військ, Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку.