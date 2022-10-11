Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині – ОВА

Російські військові 11 жовтня вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого є серйозні руйнування, а багато населених пунктів залишилися без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворожа атака у понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життезабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, рятувальники ліквідують наслідки «прильотів», енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

«В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику… Все відновимо. Проте потрібен час», – наголосив голова ОВА.

Внаслідок масованого обстрілу України 10 жовтня війська РФ, як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, пошкодили 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах та у столиці.

11 жовтня обстріли Росією України продовжилися: вранці в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині і Львівщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – це енергообʼєкти по всій країні та люди.