Окупаційні війська РФ від’єднали від живлення усі шість блоків ЗАЕС – розвідка

Російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у «холодному стані», повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС. Також вдалося зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги», – зазначають у ГУР.

За даними розвідки, окупаційні війська РФ продовжують чинити тиск на українських співробітників ЗАЕС.

«Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із «Росатомом», – стверджують у ГУР.

З огляду на бойов і дії, а також окупацію ЗАЕС російськими військами, Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.