Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі, у МАГАТЕ кажуть – «це тимчасове полегшення ситуації»

Українські фахівці відремонтували та запровадили до роботи високовольтну лінію зв'язку 750 кВ Запорізької АЕС, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії «Енергоатом».

В «Енергоатомі» нагадують, що ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини, після цього сталося повне знеструмлення ЗАЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

«Зараз після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі МАГАТЕ підтвердили, що підключення Запорізької АЕС до енергомережі України відновлено.

«Наша команда у Запоріжжі підтверджує, що пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі відновлено, і ЗАЕС знову підключено до мережі», – написав у твіттері голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, додавши, що це лише «тимчасове полегшення все ще нестійкої ситуації».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

6 жовтня з візитом у Києві перебував голова Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Ґроссі. Він заявив, що Запорізька АЕС належить Україні та що її оператором має виступати український «Енергоатом». Днем раніше президент Росії Володимир Путін – поряд із документами про анексію чотирьох українських регіонів, зокрема Запорізької області – підписав указ про перехід Запорізької АЕС у власність Росії. В Україні сприйняли цей факт з обуренням. Рафаель Ґроссі планує відвідати Москву наступного тижня.