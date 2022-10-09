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Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі, у МАГАТЕ кажуть – «це тимчасове полегшення ситуації»

Голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив підключення ЗАЕС до мережі, додавши, що це лише «тимчасове полегшення все ще нестійкої ситуації»

Українські фахівці відремонтували та запровадили до роботи високовольтну лінію зв'язку 750 кВ Запорізької АЕС, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії «Енергоатом».

В «Енергоатомі» нагадують, що ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини, після цього сталося повне знеструмлення ЗАЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

«Зараз після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі МАГАТЕ підтвердили, що підключення Запорізької АЕС до енергомережі України відновлено.

«Наша команда у Запоріжжі підтверджує, що пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі відновлено, і ЗАЕС знову підключено до мережі», – написав у твіттері голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, додавши, що це лише «тимчасове полегшення все ще нестійкої ситуації».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

6 жовтня з візитом у Києві перебував голова Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Ґроссі. Він заявив, що Запорізька АЕС належить Україні та що її оператором має виступати український «Енергоатом». Днем раніше президент Росії Володимир Путін – поряд із документами про анексію чотирьох українських регіонів, зокрема Запорізької області – підписав указ про перехід Запорізької АЕС у власність Росії. В Україні сприйняли цей факт з обуренням. Рафаель Ґроссі планує відвідати Москву наступного тижня.

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