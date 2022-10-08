Через російські обстріли повністю знеструмлено Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Внаслідок обстрілів військ РФ повністю знеструмлено Запорізьку АЕС, в автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори, повідомила у Telegram НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. У «Енергоатомі» також зауважили, що плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

6 жовтня з візитом у Києві перебував голова Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Ґроссі. Він заявив, що Запорізька АЕС належить Україні та що її оператором має виступати український «Енергоатом». Днем раніше президент Росії Володимир Путін – поряд із документами про анексію чотирьох українських регіонів, зокрема Запорізької області – підписав указ про перехід Запорізької АЕС у власність Росії. В Україні сприйняли цей факт з обуренням. Рафаель Ґроссі планує відвідати Москву наступного тижня.