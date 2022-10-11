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Новини | Суспільство

Повітряні сили знищили ще 14 російських ракет, запущених по Україні

Ілюстраційне фото. Ракета, що впала біля села Долина, Харківська область, вересень 2022 року

Росія випустила другу хвилю ракет по Україні, з них 14 збили сили протиповітряної оборони, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ 11 жовтня.

«У другій хвилі атаки з 9.30 по 13.00 11 жовтня (за попередніми даними) знищено ще 14 крилатих ракет окупантів підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, повітряне командування «Центр» звітує про збиття двох ракет і двох безпілотників Росії.

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону повідомив, що декілька ракет збили на підльоті до столиці.

Після першого пуску ракет у вівторок Повітряні сили звітували про чотири ракети, збиті силами ППО на півдні.

Повітряна тривога тривала по всій Україна зранку 11 жовтня кілька годин.

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