Повітряні сили знищили ще 14 російських ракет, запущених по Україні

Росія випустила другу хвилю ракет по Україні, з них 14 збили сили протиповітряної оборони, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ 11 жовтня.

«У другій хвилі атаки з 9.30 по 13.00 11 жовтня (за попередніми даними) знищено ще 14 крилатих ракет окупантів підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, повітряне командування «Центр» звітує про збиття двох ракет і двох безпілотників Росії.

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону повідомив, що декілька ракет збили на підльоті до столиці.

Після першого пуску ракет у вівторок Повітряні сили звітували про чотири ракети, збиті силами ППО на півдні.

Повітряна тривога тривала по всій Україна зранку 11 жовтня кілька годин.