Влада повідомляє про черговий ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується», – написав він.

Старух закликав містян перебувати в укриттях, оскільки є загроза повторних атак.

Вранці 11 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. За даними ОВА, 12 ракет С-300 уразили автосалон, внаслідок чого загинула людина, навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.

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Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.