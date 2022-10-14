У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих за незалежність України

У Запоріжжі вшанували пам’ять захисників і захисниць України покладанням квітів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Акція відбулася в парку Металургів, де встановлено пам’ятні знаки з портретами загиблих на Донбасі запорізьких бійців. У заході взяли участь військові, представники місцевої влади та громадськості.

Учасники заходу також висадили в парку кущі калини. Вони мають стати основою майбутньої калинової алеї на знак вшанування загиблих захисників України.

«Калина – це рослина пам’яті в українській національній традиції. По-друге, у нас є відома пісня зараз, яка є гімном боротьби. Тому, об’єднавши ці дві складові, розіб’ємо тут цілу рощу калинову, щоб всі запорожці пам’ятали про всіх, хто зробив свій внесок у боротьбу за нашу з вами свободу, віддавши найдорожче – своє життя», – сказав на заході голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.