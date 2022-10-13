Зеленський закликав дослухатись до сигналу повітряної тривоги «особливо» 14 жовтня

Президент України Володимир Зеленський закликав дослухатися ь до сигналу повітряної тривоги «особливо» 14 жовтня.

«Завтра обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покрову, День захисників і захисниць України. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони. І нові кроки, які наближають нас до миру й перемоги. Не розслабляємось, б'ємо ворога, дотримуємо правил безпеки, дослухаємось до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну», – заявив він у своєму відеозверненні.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.