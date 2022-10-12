Формула миру: як Україна пропонує завершити війну?

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів «Групи семи» запропонував формулу досягнення миру. Зокрема він закликав розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації у сфері безпеки. Які ще пропозиції висуває Україна?

Україна пропонує формулу завершення війни, реагуючи на російський ракетний терор українських міст, на нищення життєво важливої для населення інфраструктури, на так звані референдуми на окупованих Росією територіях та спробу анексії українських областей, зазначив Володимир Зеленський під час включення у форматі відеоконференції на саміті лідерів «Групи семи» 11 жовтня.

Президент України назвав Росію «державою-терористом», і наголосив, що світ мусить її зупинити, не залишивши «жодного шансу».

Складові досягнення миру

Збільшити і посилити оборонну підтримку України

Володимир Зеленський закликав наростити оборонну підтримку України, щоб ЗСУ змогли витіснити агресора зі своєї території.

Повітряний щит для України

Надання Україні достатньої кількості засобів сучасних засобів протиповітряної оборони, щоб захистити міста та інфраструктуру, забере у Росії можливість тероризувати населення України, наголосив президент України.

«Це є частиною гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатньо сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестане працювати», – сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що дії Росії не обмежуються лише ракетами.

Хто провокує та розпалює? Держава-терорист. І це – Росія

«Бачимо диверсії проти газопроводів у Балтійському морі та проти критично важливих кабелів у Європі. Бачимо енергетичну кризу, продовольчу кризу та штучну загрозу голоду для африканських та азіатських країн. І хто це робить? Хто провокує та розпалює? Держава-терорист. І це – Росія. Сьогодні це так», – наголосив президент України.

За словами Зеленського, «Росія хоче спровокувати хаос в Україні та в усьому демократичному світі і тому використовує все: від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергооб'єкти України. Знищити все».

«Все це ми з вами маємо зупинити!», – закликав лідерів «Групи семи» президент України.

«Нуль прибутку для держави-терориста»

Володимир Зеленський закликав запровадити «жорстку цінову стелю для експорту нафти та газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста».

«Саме такі кроки можуть наблизити світ – вони спонукають державу-терориста задуматися про мир, про невигідність війни», – сказав президент України.

«Ми маємо на рівні всієї «Групи семи», усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою й газом», – сказав Зеленський, виступаючи на відеоконференції лідерів «Групи семи» і України.

Міжнародна місія на кордоні з Білоруссю

Володимир Зеленський стверджує, що Росія намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну, розігруючи провокації, нібито це Україна має намір напасти на Білорусь.

У зв'язку з цим, президент України закликав «Групу семи» підтримати ініціативу з розміщення на кордоні України та Білорусі місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Заява лідерів Групи семи (G7)

Лідери країн Групи семи (G7) після віртуальної зустрічі із президентом України, виступили із спільною заявою, в якій засудили дії РФ та її президента Володимира Путіна.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки та нагадуємо, що невибіркові атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Ми притягнемо президента Путіна та винних до відповідальності», – наголосили лідери G7.

Вони також рішуче засудили та відкинули незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної республіки Крим та міста Севастополь.