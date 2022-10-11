Після масованих обстрілів України група В9 нагадала РФ, що воєнні злочини «не мають термінів давності»

Президенти країн групи В9 – Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини Чехії – і Чорногорії у спільній заяві засудили масовані російські обстріли України й наголосили, що з погляду міжнародного права мова йде про «воєнний злочин».

«Ми нагадуємо, що воєнні злочини і злочини проти людськості не підлягають термінам давності, до них відноситься юрисдикція судів в усьому світі», – мовиться у заяві, оприлюдненій 10 жовтня.

Президенти цих країн вимагають, щоб «Росія негайно перестала атакувати цивільні цілі.

«Ми не зупинимось у прагненні поставити перед судом осіб, які відповідають за ці злочини. Будь-які погрози атомною зброєю з боку російських представників ми вважаємо неприйнятним», – наголошується у спільній заяві.

Президенти групи В9 і Чорногорії додають, що беруть на себе «зобов’язання захищати свою країну і союзників».

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Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.