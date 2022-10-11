«Врятував десятки життів». Зеленський подякував військовому, який з ПЗРК збив дві російські ракети

Президент України Володимир Зеленський відзначив українського солдата Дмитра Шумського, який 10 жовтня за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер» збив дві російські крилаті ракети.

«За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів», – заявив він у відеозверненні.

Зеленський також подякував рятувальникам, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків останніх російських атак.



«За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області; сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область; прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ», – сказав президент.

Він також подякував лікарям, енергетикам і працівникам комунальних служб за їхню роботу.

Читайте також: У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому армія РФ знову почала використовувати високоточні ракети

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.