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Над Миколаївщиною за ранок збили дев’ять дронів Shahed-136 – командування

Ілюстраційне фото. Поліцейський оглядає уламки іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року. Росія перейменувала цю іранську зброю в «Герань-2»

Вранці над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили дев’ять дронів-камікадзе іранського виробництва, повідомляє Повітряне командування «Південь».

«Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136», – повідомляє служба зв’язків із громадськістю.

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За даними Генерального штабу, напередодні російські війська застосували 14 дронів іранського виробництва для ударів по Одеській та Миколаївській областях, 12 із них збили сили протиповітряної оборони.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.

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