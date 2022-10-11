Притула пояснив, навіщо зі Стерненком збирав гроші саме на дрони-камікадзе

Волонтер і телеведучий Сергій Притула пояснив, навіщо разом із громадським активістом Сергієм Стерненком збирав кошти саме на купівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.

«Коли ми спілкувалися з військовими, вони сказали, що такі «смачні цілі», як засоби ППО, вони достатньо оперативно змінюють дислокацію на полі бою. І тому інколи після виявлення аеророзвідкою цих цілей, поки артилерія розгорнеться для завдання ураження, вони вже можуть цю дислокацію покинути. У цьому випадку дрони-камікадзе дають можливість більш ефективно працювати з ураженням цих цілей. Тому що там встановлена камера, яка дає можливість оператору дрона в режимі реального часу відслідковувати переміщення цієї техніки», – пояснив Притула у коментарі Радіо Свобода.

11 жовтня засновник благодійного фонду Сергій Притула і блогер, громадський активіст Сергій Стерненко відзвітували про збір коштів «на помсту росіянам» і зазначили, що їм вдалося зібрати 352 мільйони гривень замість 100 мільйонів, як планувалося.

До дронів, які волонтери планувати закупити до ЗСУ, додадуть й іншу зброю.