Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Іранські дрони навряд дозволяють завдавати ударів у тилу, як сподівалася Росія – британська розвідка

Відомство посилається на дані Генерального штабу ЗСУ, за якими українські військові знищили в повітрі 60% дронів, які Росія використала під час масованого обстрілу 10 жовтня

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія в Україні, повільні та літають низько, що робить їх легкою мішенню поодинці – про це заявило Міністерство оборони Великої Британії на основі даних своєї розвідки 12 жовтня.

Відомство посилається на дані Генерального штабу ЗСУ, за якими українські військові знищили в повітрі 60% дронів, які Росія використала під час масованого обстрілу 10 жовтня.

За даними розвідки, Росії вдалося досягнути «певного успіху», використовуючи кілька дронів одночасно.

«Попри заявлену дальність у 2 500 кілометрів, дрон Shahed-136 має лише невелику спроможність вибухового навантаження. Навряд чи він зможе виконувати функцію ударів у тилу, для яких Росія, ймовірно, збиралася його застосовувати», – вважають у британському Міноборони.

Читайте також: У Повітряних силах розповіли, як IRIS-T зможе покращити українську ППО

За висновком відомства, враховуючи, що тактична бойова авіація Росії досягає «обмеженого ефекту» на українській території, брак надійних, сталих і точних ударних спроможностей оперативного рівня є однією з «найбільш значущих прогалин у можливостях Росії в Україні».

За даними Генерального штабу, напередодні російські війська застосували 14 дронів іранського виробництва для ударів по Одеській та Миколаївській областях, 12 із них збили сили протиповітряної оборони.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG