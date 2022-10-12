Іранські дрони навряд дозволяють завдавати ударів у тилу, як сподівалася Росія – британська розвідка

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія в Україні, повільні та літають низько, що робить їх легкою мішенню поодинці – про це заявило Міністерство оборони Великої Британії на основі даних своєї розвідки 12 жовтня.

Відомство посилається на дані Генерального штабу ЗСУ, за якими українські військові знищили в повітрі 60% дронів, які Росія використала під час масованого обстрілу 10 жовтня.

За даними розвідки, Росії вдалося досягнути «певного успіху», використовуючи кілька дронів одночасно.

«Попри заявлену дальність у 2 500 кілометрів, дрон Shahed-136 має лише невелику спроможність вибухового навантаження. Навряд чи він зможе виконувати функцію ударів у тилу, для яких Росія, ймовірно, збиралася його застосовувати», – вважають у британському Міноборони.

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За висновком відомства, враховуючи, що тактична бойова авіація Росії досягає «обмеженого ефекту» на українській території, брак надійних, сталих і точних ударних спроможностей оперативного рівня є однією з «найбільш значущих прогалин у можливостях Росії в Україні».

За даними Генерального штабу, напередодні російські війська застосували 14 дронів іранського виробництва для ударів по Одеській та Миколаївській областях, 12 із них збили сили протиповітряної оборони.