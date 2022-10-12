Російські війська запустили 14 дронів-камікадзе по півдню, 12 із них збили – штаб

Російські війська протягом попередньої доби завдали 13 авіаційних ударів та понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільних об’єктах у понад 40 населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська застосували 14 дронів іранського виробництва для ударів по Одеській та Миколаївській областях, 12 із них збили сили протиповітряної оборони.

Штаб попереджає, що загроза авіаційних та ракетних ударів по всій Україні зберігається.

Щодо ситуації на півночі командування повідомляє:

«Лукашенко заявляє про готовність республіки Білорусь надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72».

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На Херсонщині російські загарбники, за даними командування, продовжують захоплення сільськогосподарських підприємств, інвентаризують активи та «перереєстровують їх на себе за російським законодавством».

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка», – йдеться в зведенні.

На окупованій частині Луганщини, за даними командування, російські військові мають дефіцит медичних працівників для лікування поранених. Відтак окупаційна влада просить відрядити медичний персонал з центральних та східних областей Росії.

«Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника», – повідомляє штаб.

Командування звітує про враження 12 пунктів управління російської армії, 17 районів зосередження військ і озброєння, чотирьох складів і понад 20 «інших важливих об’єктів».