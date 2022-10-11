Столтенберґ: Україна «має імпульс» у війні проти Росії, а Путін зазнає поразки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «Україна має імпульс» у війні з Росією.

Виступаючи на пресконференції в Брюсселі 11 жовтня, Столтенберґ наголосив, що шквал ракетних ударів по Україні протягом останніх двох днів є ознакою «слабкості», оскільки Росії не вдається досягти успіхів на полі бою.

«У той час, як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення і критичну інфраструктуру, [російський] президент [Володимир] Путін зазнає поразки в Україні», – сказав він про атаки, внаслідок яких загинули щонайменше 19 людей.

Столтенберґ вкотре наголосив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну.

За словами генсекретаря, наступного тижня НАТО проведе свої щорічні навчання з ядерного стримування, оскільки це було заплановано «давно». Крім того, він додав, що Альянс уважно стежить за ядерними силами Росії.

«Ми не помітили жодних змін у позиції Росії, але залишаємося пильними», – сказав він.

Зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі запланована на 12 жовтня.