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Міноборони Німеччини: найближчими тижнями Україна отримає ще більше MARS II та PzH 2000

Німеччина не уточнює кількість техніки, яку планують надати Україні. На фото - німецька реактивна система залпового вогню MARS II.

Найближчими тижнями Україна отримає ще більше реактивних систем залпового вогню MARS II та самохідних артилерійських установок PzH 2000, повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

«Зустріч у форматі Рамштайн відбувається в особливий час: російські ракетні удари та часткова мобілізація в РФ, фіктивні референдуми, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH 2000 та MARS II», – повідомило відомство у твіттері.

Німеччина не уточнює кількість техніки, яку планують надати Україні.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні. Пізніше у серпні Берлін надав реактивних систем залпового вогню MARS II.

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