Міноборони Німеччини: найближчими тижнями Україна отримає ще більше MARS II та PzH 2000

Найближчими тижнями Україна отримає ще більше реактивних систем залпового вогню MARS II та самохідних артилерійських установок PzH 2000, повідомляє Міністерство оборони Німеччини.



«Зустріч у форматі Рамштайн відбувається в особливий час: російські ракетні удари та часткова мобілізація в РФ, фіктивні референдуми, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH 2000 та MARS II», – повідомило відомство у твіттері.

Німеччина не уточнює кількість техніки, яку планують надати Україні.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні. Пізніше у серпні Берлін надав реактивних систем залпового вогню MARS II.