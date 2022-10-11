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«Почалася нова ера ППО». Резніков підтвердив прибуття IRIS-T в Україну

Олексій Резніков заявив, що «це лише початок»

В Україну прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони. IRIS-T від Німеччини вже тут. Американські NASAMS їдуть. Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей», – написав він у твітері.

Резніков особисто подякував міністерці оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за її «партнерство та рішучу відданість підтримці України».

11 жовтня видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини.

Після масованого російського нападу на українські міста 10 жовтня Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну «найближчими днями».

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен припускала, що Київ отримає першу систему IRIS-T у жовтні, її спеціально виробляють для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще на початку червня заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів».

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