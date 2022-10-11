В Україну прибули ще 4 HIMARS – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про отримання від США чотирьох ракетних систем HIMARS.



«4 додаткових HIMARS від наших партнерів прибули! Дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну і американському народу. Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні зустрічі у форматі Ramstein 6, куди я збираюся завтра», – написав він у твіттері.

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4 жовтня президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів. Згодом у Пентагоні назвали деталі пакету: до нього входять, зокрема, чотири ракетні системи (HIMARS) і боєприпаси.

На початку червня стало відомо, що США надають Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80. Перші HIMARS прибули в Україну ще в червні. Ці ракетні установки мають більшу дальність і точніші за артилерію радянських часів, яку мала на озброєнні Україна.

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Після того було кілька поставок HIMARS до України. Станом на 23 липня їх було 12.

Станом на серпень, ЗСУ не втратили жодної ракетної установки HIMARS.

Як у вересні повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, Україна вразила понад 400 російських цілей поставленими США системами HIMARS.