Байден у розмові з Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні.

Цей пакет військової допомоги включає додаткову зброю та обладнання, зокрема, установки HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

Президент Байден заявив, що США ніколи не визнають нібито анексію Росією українських територій, а також підтвердив готовність Вашингтону стягувати серйозні витрати з будь-якої особи, організації чи країни, які підтримують цю анексію.

Про цю розмову Зеленського і Байдена також повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Дякую нашим союзникам. Також вдячний Джейку Саллівану за продуктивну роботу», – написав він у телеграмі.

Наприкінці вересня Білий дім оголосив, що США нададуть Україні додаткові 1,1 мільярда доларів військової допомоги, включаючи фінансування на 18 ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS та іншої зброї для боротьби з безпілотниками. Цей пакет допомоги спрямований на забезпечення довгострокових оборонних потреб України, тому це означає, що Києву може знадобитися рік або більше, щоб отримати системи.

Пентагон і українське військове керівництво кажуть, що HIMARS були ключовими для останніх успіхів України на полі бою.