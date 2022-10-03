США найближчим часом оголосять про надання Україні ще 4 HIMARS – ЗМІ

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме чотири установки HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби, повідомила агенція Reuters з посиланням на два джерела.

За даними агенції, йдеться про пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Пакет, який, як очікується, буде оголошено вже у вівторок, є першим пакетом допомоги після спроби РФ анексувати окуповані українські території.

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Наприкінці вересня Білий дім оголосив, що США нададуть Україні додаткові 1,1 мільярда доларів військової допомоги, включаючи фінансування на 18 ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS та іншої зброї для боротьби з безпілотниками. Цей пакет допомоги спрямований на забезпечення довгострокових оборонних потреб України, тому це означає, що Києву може знадобитися рік або більше, щоб отримати системи.

Пентагон і українське військове керівництво кажуть, що HIMARS були ключовими для останніх успіхів України на полі бою.