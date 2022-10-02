У Туреччині Єрмак провів «дуже предметні та в інтересах України» переговори – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав «дуже предметними і в інтересах України» переговори голови свого Офісу Андрія Єрмака з головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином та з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.



«Відбулись переговори керівника Офісу з радниками Президента США і Президента Туреччини – Джейком Салліваном та Ібрагімом Калином. Дуже предметні переговори. Абсолютно – в інтересах України. Для посилення нашої безпеки», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у Туреччині Андрій Єрмак зустрівся із Ібрагімом Калином та з Джейком Салліваном у тристоронньому і у двосторонніх форматах.



За повідомленням, співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії Росії. Єрмак наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на окупованих українських територіях та спробу їх анексії, а також на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття членства в НАТО.



У Білому домі поінформували, що Джейк Салліван і Андрій Єрмаком обговорили «непохитну підтримку» США суверенітету та територіальної цілісності України, ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та продовження співпраці України з ООН щодо експорту продовольства.