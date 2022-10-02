Салліван і представник Ердогана обговорили Україну і розширення НАТО – Білий дім

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся в Стамбулі з речником і головним радником президента Туреччини Ібрагімом Каліном.



Як повідомляє Білий дім, вони обговорили свою подальшу підтримку України у боротьбі проти агресії Росії, включаючи засудження спроб Москви незаконно анексувати українську територію.



Салліван висловив свою вдячність за зусилля Туреччини щодо покращення глобальної продовольчої безпеки шляхом сприяння експорту українського зерна та її дипломатичну роботу щодо звільнення українських військовополонених, а також двох американських громадян, утримуваних Росією.



За повідомленням, Салліван і Калін, серед іншого, обговорили прогрес щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Турецька сторона подробиць цієї зустрічі не повідомляла.

Туреччина балансувала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Анкара не підтримує санкції Заходу проти Росії та має тісні зв’язки як з Москвою, так і з Києвом. Від 24 лютого президент Туреччини кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. При цьому турецька сторона надає Україні безпілотники.

Туреччина як член НАТО спочатку мала заперечення проти вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії. Проте у червні під час саміту альянсу в Мадриді Анкара погодилася підтримати ці країни.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. І Україна, і Захід засудили ці незаконні дії Москви. Через спробу анексії українських території деякі країни, зокрема Британія і Канада, вже запровадили санкції проти Росії.