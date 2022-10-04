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Новини | Міжнародні

У Пентагоні озвучили деталі нового пакету військової допомоги

Пакет допомоги, серед іншого, включає зенітні комплекси Stinger, системи Javelin;

Міністерство оборони США повідомило, що у новому пакеті військової допомоги для України на 625 мільйонів доларів.

Пакет допомоги, серед іншого, включає:

  • Чотири ракетні системи (HIMARS) і боєприпаси;
  • 16 155-мм гаубиць;
  • 75 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 16 105-мм гаубиць;
  • 30 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
  • 200 протимінних транспортних засобів MaxxPro із захистом від засідки;
  • 200 000 патронів до стрілецької зброї.

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4 жовтня президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена, в тому числі понад 16,8 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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