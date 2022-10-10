Лукашенко заявив про домовленість з Путіном про розгортання регіонального угрупування військ

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, заявив Лукашенко на нараді з питань безпеки, повідомляє видання «БелТА» та російські ЗМІ.



«У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання союзної держави», – сказав він.



За словами Лукашенка, така домовленість була досягнута на зустрічі з Путіним у форматі віч-на-віч у Петербурзі після неформального саміту СНД.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».