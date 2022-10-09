У ГУР вважають, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною

Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України з посиланням на свого представника Вадима Скібіцького.



«Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання. путін намагається схилити лукашенка до цього рішення. На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій», – сказав він в ефірі військового телебачення.



Народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський в повідомляє, що на даний момент біля кордону з Україною Білорусь немає сил і засобів, які свідчили б про реальність загрози з півночі.



«З початку війни біля кордонів з боку Білорусі перебувають 6 батальйонів. Їх кількість не збільшується. Вони постійно здійснюють демонстративні маневри вздовж кордону – підходять і відходять – для того, щоб сковувати сили оборони в тому районі. На даний момент говорити про те, що ця загроза перетворилася з потенційної в реальну, підстав немає. І в короткостроковій перспективі навряд це буде можливим», – сказав він.



Як повідомили в МЗС, 8 жовтня послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

У МЗС наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, але Київ не виключає, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України.

На сайті Міністерства закордонних справ Білорусі інформації про виклик українського посла немає.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».