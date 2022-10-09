МЗС: заяви Мінська про підготовку Україною удару по Білорусі не відповідають дійсності

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що МЗС Білорусі ввечері 8 жовтня запросило українського посла Ігоря Кизима і вручило йому дипломатичну ноту, в якій стверджується, що Україна нібито планує завдати удару по території Білорусі.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У дописі у фейсбуці в ніч на 9 жовтня він наголосив, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території.

«Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права і Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля і негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України», – додав він.

На сайті Міністерства закордонних справ Білорусі інформації про виклик українського посла немає.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».