Столтенберґ у Брюсселі назвав «головним пріоритетом» надання Україні засобів ППО

Західні держави обговорюють шляхи надання Україні додаткової протиповітряної оборони для захисту від «невибіркових» ракетних атак Росії по всій країні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 12 жовтня на початку дводенної зустрічі міністрів оборони альянсу у форматі «Рамштайн» в Брюсселі.

«Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України», – сказав Столтенберґ у своєму виступі.

На полях зустрічі НАТО в Брюсселі збираються представники понад 50 країн, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також: Як ППО України уникає пасток Росії: підсумки дводенної атаки

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

Читайте також: «Врятував десятки життів». Зеленський подякував військовому, який з ПЗРК збив дві російські ракети

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».