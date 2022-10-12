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Байден не думає, що Путін застосує ядерну зброю, але вважає його заяви про це безвідповідальними

Путін «не може продовжувати говорити про застосування тактичної ядерної зброї так, наче це раціональний вчинок», вважає Джо Байден

Президент Росії Володимир Путін суттєво прорахувався щодо можливостей своєї країни окупувати Україну, проте навряд чи застосує ядерну зброю – таку думку висловив президент США Джо Байден у інтерв’ю CNN.

«Я не думаю, що він це зробить», – сказав він у відповідь на питання журналіста Джейка Таппера щодо того, чи готовий Путін застосувати тактичну ядерну зброю.

Водночас він вказав на небезпеку від таких заяв:

«Гадаю, це безвідповідально з його боку говорити про це – сама ідея, що лідер однієї з найбільших ядерних держав у світі каже, що може використати тактичну зброю в Україні», – додав Байден.

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Президент США пояснив, що самі лише погрози з боку Кремля можуть мати дестабілізуючий ефект.

«Він (Путін – ред.) дійсно не може продовжувати говорити про застосування тактичної ядерної зброї так, наче це раціональний вчинок. Помилки трапляються. І може статися помилка в розрахунках, ніхто не може бути певний, що може трапитися і призвести до Армагеддону», – сказав він.

Байден не став відповідати на питання, що США мають план на випадок втілення Москвою ядерних погроз. Він пояснив, що з його боку було б «безвідповідально» про це говорити.

На питання, чи він просив Міністерство оборони США розглянути такий сценарій, президент відповів, що «Пентагон не треба було просити».

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Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

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