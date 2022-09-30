Якщо Росія відкриє ракетну шахту, має бути завдано превентивний удар – Подоляк про загрозу ядерної атаки

У питанні захисту від можливого ядерного удару з боку РФ Україна може покладатися лише на союзників, оскільки сама не є ядерною державою, заявив в ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми не ядерна держава. Є ядерний клуб, є доктрина ядерного стримування. Там прописані чіткі алгоритми, як реагувати, якщо та чи інша країна сходить з розуму і починає погрожувати. Тому що це зламає не тільки доктрину стримування, тому що сьогодні будь-яка держава, яка на «сірому ринку» купує компоненти, прискориться. Північна Корея вже сьогодні проводить випробування і каже, що буде застосовувати зброю проти своїх сусідів. У протоколі написано: якщо Росія тільки відкриває шахту, туди має бути завданий превентивний удар. Якщо Росія буде використовувати тактичну ядерну зброю, має бути завданий удар по базах Росії, де ця тактична ядерна зброя перебуває», – заявив Подоляк, відповідаючи на запитання, хто захистить Україну від ядерного удару.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи спроби РФ анексувати українські території, 30 вересня заявив, що президент Росії Володимир Путін «бере участь у безвідповідальному брязканні ядерною зброєю».

Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.