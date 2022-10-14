«Ми повертаємо своє»: Зеленський і Залужний привітали захисників України

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітали українських військових із Днем захисників і захисниць України.

«14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу», – заявив Зеленський.

Генерал Залужний у привітанні вказав на те, що зима 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії – це «вже частина світової історії».

«У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас», – йдеться в привітанні головнокомандувача.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.