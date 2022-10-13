Через російські ракетні удари на Харківщині пошкоджена критична інфраструктура – ОВА

Російські війська завдали ракетних ударів по Харківщині, пошкоджена критична інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла», – написав він у телеграмі.



За його словами, також є влучання російських ракет у Холодногірському районі Харкова, потерпілих немає. Після російських обстрілів міський голова Харкова Ігор Терехов попередив про можливі проблеми з електропостачанням.

Після масованих російських атак на початку тижня в Харкові та області були проблеми з електропостачанням.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.