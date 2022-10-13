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Харків: Терехов повідомив про обстріл міста, є проблеми з електропостачанням

Ігор Терехов повідомляє про щонайменше два «прильоти»

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста, є проблеми з електропостачанням.

«Щонайменше два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням», – написав він в телеграмі.

Після масованих російських атак на початку тижня в Харкові та області були проблеми з електропостачанням.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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