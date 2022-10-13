Українська делегація пояснила важливість ухваленої у ПАРЄ резолюції про «терористичний» режим у Росії

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання режиму у Росії «терористичним» є «найпотужнішою резолюцією за час роботи української делегації у ПАРЄ». Про це у коментарі Радіо Свобода зазначила народна депутатка, членкиня фракції «Слуга народу» та української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«Фактично це (резолюція – ред.) означає політичне визнання парламентарями, що там (у Росії – ред.) сидять терористи... Це свідчить про те, що до Росії уже немає ставлення, що це – супердержава», – наголосила вона.

За її словами, українська делегація у ПАРЄ також порушила питання про незаконне перебування Росії в ООН.

«Ми окремо зареєстрували те, що, можливо, стане резолюцією, що Росія взагалі нелегально перебуває серед членів ООН. Тому що коли розпався СРСР, всі як належне прийняли, що Росія є правонаступницею. Але документів про те, що Росію прийняли в ООН, просто фізично не існує», – наголошує депутатка.

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 13 жовтня ухвалила резолюцію щодо засудження російської агресії проти України.

ПАРЄ також підтримала створення міжнародного трибуналу через війну Росії проти України.