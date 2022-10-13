ПАРЄ підтримала резолюцію, яка визнає режим у Росії «терористичним» 

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 13 жовтня ухвалила резолюцію щодо засудження російської агресії проти України.

Народний депутат України і член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Олексій Гончаренко назвав голосування «історичним».

«Найважливіші моменти резолюції: зазначається, що російський режим – є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю! Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення», – написав він.

Ці рішення були внесені в документ у ході правок.

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Крім того, зазначає Гончаренко, документ визначає як юридично безпідставне перебування Росії в Раді безпеки ООН.

ПАРЄ також підтримала створення міжнародного трибуналу через війну Росії проти України.

Ще у квітні 2022 року ПАРЄ закликала до створення трибуналу для розгляду воєнних злочинів Росії. За нею зі схожими рекомендаціями щодо започаткування ad hoc суду виступив Європейський парламент. Він ухвалив резолюцію, що Росію мають покарати за воєнні злочини, й запропонував ЄС започаткувати трибунал щодо агресії проти України, у рамках якого можна було б видати ордери на арешт керівників Російської Федерації.

Москва, попри численні свідчення, заперечує ведення агресивної війни проти України і цілеспрямовану атаку на цивільних.